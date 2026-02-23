Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я лучший двусторонний игрок в мире». Браун — о словах Леброна про MVP

«Я лучший двусторонний игрок в мире». Браун — о словах Леброна про MVP
Комментарии

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун отреагировал на слова лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который назвал его претендентом на звание самого ценного игрока НБА (MVP). В ночь на понедельник мск «Бостон» разгромил «Лейкерс» со счётом 111:89, а Браун набрал 32 очка, сделал восемь подборов и семь передач.

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 25, Джеймс - 20, Ривз - 15, Кеннард - 9, Хатимура - 5, Эйтон - 4, Ларэвиа - 4, Вандербилт - 3, Хэйс - 2, Бафкин - 2, Кнехт, Клебер, Смарт
Бостон Селтикс: Браун - 32, Притчард - 30, Уайт - 12, Кета - 10, Вучевич - 9, Хозер - 7, Шейерман - 5, Гонсалес - 4, Харпер Мл. - 2, Тонже, Уолш, Бэнтон, Гарза, Уильямс

После матча Джеймс выразил недоумение, почему имя Брауна редко упоминается в разговорах о MVP, и назвал голосование «конкурсом популярности». Браун в ответ заявил, что считает себя лучшим игроком в мире по игре в обеих концах площадки.

«Я чувствую, что я лучший двусторонний игрок в мире. Я играю и в защите, и в нападении. Каждый вечер я выхожу на площадку, что само по себе тяжело. Я лидер. Я помогаю вести за собой команду, даю партнёрам уверенность. И я победитель. Я выхожу и пытаюсь выигрывать каждый вечер. Так что я благодарен», — приводит слова Брауна издание Clutch Points.

Браун также назвал честью получить похвалу от Джеймса, которого считает одним из величайших игроков в истории. Он подчеркнул, что ценит возможность участвовать в противостоянии «Селтикс» и «Лейкерс».

Материалы по теме
Леброн Джеймс признал Джейлена Брауна претендентом на MVP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android