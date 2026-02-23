«Я лучший двусторонний игрок в мире». Браун — о словах Леброна про MVP

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун отреагировал на слова лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который назвал его претендентом на звание самого ценного игрока НБА (MVP). В ночь на понедельник мск «Бостон» разгромил «Лейкерс» со счётом 111:89, а Браун набрал 32 очка, сделал восемь подборов и семь передач.

После матча Джеймс выразил недоумение, почему имя Брауна редко упоминается в разговорах о MVP, и назвал голосование «конкурсом популярности». Браун в ответ заявил, что считает себя лучшим игроком в мире по игре в обеих концах площадки.

«Я чувствую, что я лучший двусторонний игрок в мире. Я играю и в защите, и в нападении. Каждый вечер я выхожу на площадку, что само по себе тяжело. Я лидер. Я помогаю вести за собой команду, даю партнёрам уверенность. И я победитель. Я выхожу и пытаюсь выигрывать каждый вечер. Так что я благодарен», — приводит слова Брауна издание Clutch Points.

Браун также назвал честью получить похвалу от Джеймса, которого считает одним из величайших игроков в истории. Он подчеркнул, что ценит возможность участвовать в противостоянии «Селтикс» и «Лейкерс».