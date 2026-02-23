Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пиппена-младшего и Гарднера оштрафовали на $ 35 тыс. за драку в матче НБА

Пиппена-младшего и Гарднера оштрафовали на $ 35 тыс. за драку в матче НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Скотти Пиппен-младший и защитник «Майами Хит» Майрон Гарднер оштрафованы НБА на $ 35 тыс. каждый за потасовку во время воскресной игры. Об этом сообщила лига.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
136 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Майами Хит: Уиггинс - 28, Пауэлл - 25, Хирроу - 14, Адебайо - 13, Жакез-мл. - 12, Якуционис - 12, Уэр - 11, Ларссон - 10, Гарднер - 5, Смит - 4, Джонсон - 2, Фонтеккио, Килс
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Уэллс - 25, Пиппен Мл. - 18, Джером - 17, Смолл - 10, Клейтон-мл - 9, Проспер - 9, Хендрикс - 4, Джамай, Спенсер

Гарднер был наказан за то, что спровоцировал конфликт, а Пиппен — за его эскалацию. Инцидент произошёл примерно за две минуты до конца встречи, которую «Майами» выиграл со счётом 136:120.

После броска Пиппена Гарднер сбил его с ног сзади. Развернувшись, 25-летний разыгрывающий «Гриззлиз» указал на обидчика, бросился на него и повалил на паркет. Судья попытался сразу же разнять игроков, к нему присоединились баскетболисты обеих команд. В результате оба участника потасовки получили технические фолы и были удалены.

Материалы по теме
«Я играл со сломанным пальцем». Пиппен-младший сделал неожиданное признание
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android