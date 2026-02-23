Пиппена-младшего и Гарднера оштрафовали на $ 35 тыс. за драку в матче НБА
Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Скотти Пиппен-младший и защитник «Майами Хит» Майрон Гарднер оштрафованы НБА на $ 35 тыс. каждый за потасовку во время воскресной игры. Об этом сообщила лига.
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
136 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Майами Хит: Уиггинс - 28, Пауэлл - 25, Хирроу - 14, Адебайо - 13, Жакез-мл. - 12, Якуционис - 12, Уэр - 11, Ларссон - 10, Гарднер - 5, Смит - 4, Джонсон - 2, Фонтеккио, Килс
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Уэллс - 25, Пиппен Мл. - 18, Джером - 17, Смолл - 10, Клейтон-мл - 9, Проспер - 9, Хендрикс - 4, Джамай, Спенсер
Гарднер был наказан за то, что спровоцировал конфликт, а Пиппен — за его эскалацию. Инцидент произошёл примерно за две минуты до конца встречи, которую «Майами» выиграл со счётом 136:120.
После броска Пиппена Гарднер сбил его с ног сзади. Развернувшись, 25-летний разыгрывающий «Гриззлиз» указал на обидчика, бросился на него и повалил на паркет. Судья попытался сразу же разнять игроков, к нему присоединились баскетболисты обеих команд. В результате оба участника потасовки получили технические фолы и были удалены.
