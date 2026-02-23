Пиппена-младшего и Гарднера оштрафовали на $ 35 тыс. за драку в матче НБА

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Скотти Пиппен-младший и защитник «Майами Хит» Майрон Гарднер оштрафованы НБА на $ 35 тыс. каждый за потасовку во время воскресной игры. Об этом сообщила лига.

Гарднер был наказан за то, что спровоцировал конфликт, а Пиппен — за его эскалацию. Инцидент произошёл примерно за две минуты до конца встречи, которую «Майами» выиграл со счётом 136:120.

После броска Пиппена Гарднер сбил его с ног сзади. Развернувшись, 25-летний разыгрывающий «Гриззлиз» указал на обидчика, бросился на него и повалил на паркет. Судья попытался сразу же разнять игроков, к нему присоединились баскетболисты обеих команд. В результате оба участника потасовки получили технические фолы и были удалены.