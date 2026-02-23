Скидки
Диллон Брукс из «Финикса» выбыл минимум на месяц из-за перелома руки — ESPN

Диллон Брукс из «Финикса» выбыл минимум на месяц из-за перелома руки — ESPN
Комментарии

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс пропустит от четырёх до шести недель из-за перелома левой руки, сообщает ESPN со ссылкой на инсайдера Шэмса Чаранию.

Травму 30-летний канадец получил в субботней победной игре с «Орландо Мэджик» (113:110, 2ОТ). Это был его первый матч после одноматчевой дисквалификации за 16-й технический фол в сезоне. Брукс покинул площадку в первой четверти, успев набрать пять очков и сделать три подбора.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 110
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Финикс Санз: Аллен - 27, Гиллеспи - 19, Гудвин - 17, Грин - 16, Игодаро - 11, Уильямс - 9, О'Нил - 6, Брукс - 5, Данн - 3, Коффи, Малуач, Буей, Ливерс, Флеминг
Орландо Мэджик: Бейн - 34, Банкеро - 26, Картер - 15, Блэк - 10, Вагнер - 7, Картер - 7, Да Силва - 5, Битадзе - 4, Айзек - 2, Кэйн, Ричардсон, Ховард, Пенда

До повреждения Брукс показывал лучшую результативность в карьере, набирая в среднем 21,2 очка за игру.

«Финикс» продолжает испытывать серьёзные кадровые проблемы. Помимо Брукса, в лазарете команды находятся защитники Девин Букер (растяжение правого бедра), Джордан Гудвин (икра) и форвард Хейвуд Хайсмит (реабилитация после травмы колена).

