Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант заявил о намерении сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Кевин Дюрант заявил о намерении сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион Кевин Дюрант сообщил, что планирует выступить на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. На момент её проведения американцу будет 39 лет. Ранее предполагалось, что Игры в Париже могли стать последними в карьере для Дюранта, а также для Леброна Джеймса и Стефена Карри. Однако Дюрант опроверг эту информацию.

«Вы, ребята из медиа, это придумали. Откуда взялась эта история про «последний танец»? Я не говорил, что не буду играть. Леброн сказал, что не будет. Вы не слышали этого ни от меня, ни от Стефа.

Чёрт возьми, да, я хочу играть. Я бы очень хотел, но я должен поддерживать себя в форме. Я не просто рассчитываю на попадание в состав, я хочу приносить пользу на площадке и сделать так, чтобы те, кто принимает решения, захотели включить меня в команду. Я не хочу попадать туда только по выслуге лет. Я хочу по-прежнему доказывать, что могу помочь команде побеждать. Сегодня — да, я чувствую, что готов бросить своё имя в эту шляпу», — приводит слова Дюранта издание ESPN.

Сейчас читают:
Говорят, Дюрант жёстко прошёлся по бывшим партнёрам. Это опасно для его репутации
Говорят, Дюрант жёстко прошёлся по бывшим партнёрам. Это опасно для его репутации
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android