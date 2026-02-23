Кевин Дюрант заявил о намерении сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Четырёхкратный олимпийский чемпион Кевин Дюрант сообщил, что планирует выступить на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. На момент её проведения американцу будет 39 лет. Ранее предполагалось, что Игры в Париже могли стать последними в карьере для Дюранта, а также для Леброна Джеймса и Стефена Карри. Однако Дюрант опроверг эту информацию.

«Вы, ребята из медиа, это придумали. Откуда взялась эта история про «последний танец»? Я не говорил, что не буду играть. Леброн сказал, что не будет. Вы не слышали этого ни от меня, ни от Стефа.

Чёрт возьми, да, я хочу играть. Я бы очень хотел, но я должен поддерживать себя в форме. Я не просто рассчитываю на попадание в состав, я хочу приносить пользу на площадке и сделать так, чтобы те, кто принимает решения, захотели включить меня в команду. Я не хочу попадать туда только по выслуге лет. Я хочу по-прежнему доказывать, что могу помочь команде побеждать. Сегодня — да, я чувствую, что готов бросить своё имя в эту шляпу», — приводит слова Дюранта издание ESPN.