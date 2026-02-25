Скидки
Жальгирис Каунас — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 25 февраля

Комментарии

В среду, 25 февраля, в регулярном чемпионате Евролига сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В рамках 29-го тура поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Права на трансляцию матчей баскетбольной Евролиги в России принадлежат Okko.

Евролига. Расписание матчей на 25 февраля (время московское):

20:45. «Фенербахче» — «Партизан»;
21:00. «Жальгирис» — «Олимпиакос»;
22:30. «Црвена Звезда» — «Анадолу Эфес»;
22:30. «Виртус» — «Барселона».

Первое место в турнирной таблице Евролиги на текущий момент занимает «Фенербахче», одержавший 20 побед при семи поражениях. На втором месте располагается «Олимпиакос», на счету которого 18 побед при девяти поражениях. Тройку лидеров замыкает «Валенсия» (18 побед при 10 поражениях).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Самый низкий баскетболист:

