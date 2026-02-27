Расписание квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 27 февраля

В пятницу, 27 февраля, состоятся очередные квалификационные матчи баскетбольного чемпионата мира — 2027. Всего в рамках игрового дня состоится 16 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
ЧМ — 2027. Европа. Расписание игр 27 февраля (время московское):
16:00. Украина — Испания;
20:00. Венгрия — Франция;
20:00. Австрия — Нидерланды;
20:00. Греция — Черногория;
20:30. Латвия — Польша;
20:30. Словения — Чехия;
20:30. Дания — Грузия;
21:00. Швеция — Эстония;
21:00. Сербия — Турция;
22:00. Хорватия — Германия;
22:00. Израиль — Кипр;
22:00. Португалия — Румыния;
22:00. Босния и Герцеговина — Швейцария;
22:30. Бельгия — Финляндия;
22:30. Исландия — Литва;
22:30. Великобритания — Италия.
Чемпионат мира 2027 года — 20-й мировой турнир, проводимый ФИБА, он пройдёт в Катаре. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.
Достижения сборных России по баскетболу: