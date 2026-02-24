Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носе — источник

Центровой «Юты Джаз» Юсуф Нуркич досрочно завершит сезон — в среду, 25 февраля, ему предстоит операция на носе, сообщает инсайдер Крис Хэйнс в соцсети Х.

31-летний бигмен вернулся с перерыва на Матч звёзд с травмой носа и принял решение сделать операцию, чтобы исправить проблему.

Ожидается, что Нуркич, который предстоящим летом станет неограниченно свободным агентом перед сезоном-2026/2027, будет востребован на рынке. В этом сезоне он провёл 41 матч, набирая в среднем 10,9 очка, делая 10,4 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата за 26.04 на площадке.

С выбытием баскетболиста из игры место в стартовом составе на позиции центрового до конца сезона должен занять Кайл Филиповски.