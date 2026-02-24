Рэндольф высказался о возвращении в Евролигу после ухода из «Зенита»

Защитник Ливай Рэндольф рассказал о планах на будущее в Евролиге. 23 февраля спортсмен покинул «Зенит», игрок продолжит карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива (Израиль).

«Возвращаясь в Евролигу, хочу привнести энергию и самоотдачу, чтобы помочь своей команде побеждать», — сказал Рэндольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Американский защитник присоединился к «Зениту» летом 2025 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндольф принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.

