Рэндольф назвал самый хороший момент за период игры в «Зените»

Защитник Ливай Рэндольф выделил решающий бросок в последнем матче с «Пармой» в Перми как самый запоминающийся момент за время игры в «Зените». 23 февраля стало известно, что американский спортсмен продолжит карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
78 : 84
Зенит
Санкт-Петербург
Бетсити Парма: Картер - 22, Свинин - 13, Адамс - 11, Сандерс - 11, Фирсов - 11, Шашков - 6, Егоров - 4, Ильницкий, Стафеев, Захаров
Зенит: Рэндольф - 20, Фрейзер - 18, Роберсон - 13, Мун - 11, Мартюк - 6, Узинский - 6, Жбанов - 5, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Щербенев, Емченко

«Думаю, мой лучший момент в «Зените» — это решающий бросок в моём последнем матче, который помог одержать победу в важной игре с «Пармой» в Перми» — сказал Рэндольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Ливай принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.

Читайте интервью с защитником Ливаем Рэндольфом на «Чемпионате».
