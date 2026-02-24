Рэндольф назвал самый хороший момент за период игры в «Зените»

Защитник Ливай Рэндольф выделил решающий бросок в последнем матче с «Пармой» в Перми как самый запоминающийся момент за время игры в «Зените». 23 февраля стало известно, что американский спортсмен продолжит карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива.

«Думаю, мой лучший момент в «Зените» — это решающий бросок в моём последнем матче, который помог одержать победу в важной игре с «Пармой» в Перми» — сказал Рэндольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Ливай принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.

