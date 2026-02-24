Рэндольф рассказал, как попрощался с игроками «Зенита»

Защитник Ливай Рэндольф рассказал, как попрощался с партнёрами по «Зениту». Американский спортсмен, который 23 февраля перешёл в «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль), поблагодарил бывших товарищей за время, проведённое вместе, и пожелал успеха в оставшейся части сезона Единой лиги ВТБ.

«Я поговорил со всеми ребятами после нашего командного обеда, поблагодарил их за время вместе и пожелал успеха в оставшейся части сезона», — сказал Рэндольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Рэндольф принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.

Читайте интервью с защитником Ливаем Рэндольфом на «Чемпионате».

