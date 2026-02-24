Скидки
Рэндольф рассказал о работе с Секуличем, Вергуном и Радоньичем в «Зените»

Комментарии

Защитник Ливай Рэндольф поделился мнением об Александре Секуличе, покинувшем пост главного тренера «Зенита». Также американец высказался о Ростиславе Вергуне, который вошёл в тренерский штаб команды в качестве ассистента, и нынешнем наставнике Деяне Радоньиче.

«С Секуличем был хороший опыт. Он привнёс в команду свою энергию и дал нам другой взгляд на игру. Иногда что-то просто не складывается по тем или иным причинам. За то время, что мы были с ним, привнесли что-то новое.

Вергун хорошо подготовил нас к ЦСКА. У нас был равный матч, который мы могли выиграть. Мы сыграли хорошо. Это была тяжёлая, упорная игра. Думаю, он тренер, который имеет цели, готов бороться за свою команду, готов расти как тренер. Ростислав — хороший наставник, думаю, он делает отличную работу.

Радоньич помогает двигаться вперёд и приносит команде другую интенсивность», — сказал Рэндольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с защитником Ливаем Рэндольфом на «Чемпионате».
Комментарии
