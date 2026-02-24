Ливай Рэндольф высказался о перестановках в «Зените» по ходу сезона

Защитник Ливай Рэндольф поделился мнением о трудностях, с которыми столкнулся «Зенит» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Американец подчеркнул, что важно оставаться сосредоточенным и продолжать работать на благо команды.

«Это очень сложно. В жизни в целом всё, чего мы желаем как люди, — это какой-то стабильности. Каждый раз, когда рутина или стабильность нарушается, это заставляет вас адаптироваться. Истинная проверка человека — это то, как он реагирует на трудности.

Когда происходят такие вещи, изменения в составе и смена тренеров, вы просто должны пытаться сфокусироваться на главном. Продолжать стараться становиться лучше и делать всё, что можете индивидуально, чтобы помочь команде выигрывать», — сказал Рэндольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

23 февраля стало известно, что Рэндольф продолжит карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива (Израиль).

