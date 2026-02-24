Бывший игрок «Зенита» Рэндольф сравнил уровень Единой лиги с другими чемпионатами

Защитник Ливай Рэндольф сравнил уровень Единой лиги ВТБ с другими чемпионатами. Спортсмен подчеркнул, что это серьёзный турнир с сильными игроками и командами, но затруднился проводить сравнения с Евролигой.

«В каждой стране есть очень хорошие национальные чемпионаты, думаю, что Лига ВТБ — очень известная лига. Через неё прошли многие отличные игроки, все знают про неё. Думаю, это очень уважаемая лига. Вы видите, какие игроки и команды здесь, думаю, что это хороший турнир.

Лига ВТБ — очень хорошая лига, но трудно говорить в сравнении с Евролигой. Это два разных типа баскетбола, два разных типа игры по подходу. Я не буду сравнивать, но ВТБ — всё равно уважаемая лига», — сказал Ливай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с защитником Ливаем Рэндольфом на «Чемпионате».

