«Я не обижен». Бывший игрок «Зенита» Рэндольф — о непопадании на Матч всех звёзд

«Я не обижен». Бывший игрок «Зенита» Рэндольф — о непопадании на Матч всех звёзд
Защитник Ливай Рэндольф дал комментарий по поводу непопадания на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. По словам спортсмена, это не вызвало у него обиды. Ливай отметил, что важнее дисциплина и работа на площадке, а не отдельные награды.

«Да, каждый раз, когда соревнуешься и ты боец, чувствуешь, что играешь хорошо… Тем более вы только что сказали, что я один из лучших скореров. Надеешься, что сможешь получить вызов с такой статистикой в топ-команде.

Но всё нормально. Я всегда думаю, чему суждено быть, то и будет. Бог написал мою жизнь так, как написал. А я просто должен быть дисциплинированным и делать работу. Хотел бы попасть на Матч звёзд. Но, очевидно, это было не про статистику или что-то такое. Так что для меня всё нормально. Я не обижен. Просто как есть, так есть», — сказал Ливай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

23 февраля стало известно, что Рэндольф покинул «Зенит» и продолжит карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива (Израиль).

Читайте интервью с защитником Ливаем Рэндольфом на «Чемпионате».
«Все в России были очень добры ко мне». Прощальное интервью с Ливаем Рэндольфом
«Все в России были очень добры ко мне». Прощальное интервью с Ливаем Рэндольфом

