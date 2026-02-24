«Для меня это было безумно». Экс-игрок «Зенита» — о петербуржцах, гуляющих по льду

Защитник Ливай Рэндольф поделился впечатлениями о жизни в Санкт-Петербурге и россиянах. Американец отметил, что прогулки людей по замёрзшей реке в городе произвели на него сильное впечатление.

«Да, для меня это было безумно. Никогда ничего подобного не видел. Потому что, когда я только приехал, там была вода.

Я катался на катере где-то в августе-сентябре. А теперь люди ходят по этому месту, и это довольно страшно для меня. Может быть, попробовал бы ради опыта. Но точно переживал бы», — сказал Рэндольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

