«Такие же люди, как везде». Американский экс-игрок «Зенита» — о россиянах

Комментарии

Защитник Ливай Рэндольф поделился впечатлениями о россиянах, отметив их доброжелательность. 23 февраля стало известно, что Рэндольф покинул «Зенит» и продолжит карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива (Израиль).

«Это такие же люди, как везде. Все были добры ко мне. У меня нет какого-то мнения… Я не знаю. Мне кажется, когда встречаю людей, не делю их на группы. Каждый человек индивидуален. У всех свой бэкграунд, как их воспитали, свои личности, мысли. Люди, с которыми я знаком, мои партнёры по команде — у каждого своя индивидуальность.

Все классные. Они могут иметь разный подход к чему-либо, но все мы люди. Никто не похож друг на друга. Все, кого я встретил в России, были очень добры», — сказал Рэндольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с защитником Ливаем Рэндольфом на «Чемпионате».
