Бывший игрок «Зенита» Рэндольф высказался о периоде в НБА

Защитник Ливай Рэндольф рассказал о своём опыте в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отметив участие в предсезонках и тренировочных лагерях с «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс», что дало ему понимание разных стилей игры и возможность развиваться в профессиональном отношении.

«Да, это сложная ситуация, потому что многие люди, когда смотрят на моё время в НБА, не особо его считают. Для меня это считается. Может, не так много и не так долго, как у большинства, но у меня было много опыта с «Кливлендом». Я провёл там три предсезонки. Был на ветеранском кэмпе и был с командой всё лето три года. У меня был предсезонный опыт, играл матчи, по сути, был частью команды.

И вот во втором году с «Кливлендом» мне наконец позвонили в январе 2020-го. Меня подняли на 10-дневный контракт, на две игры. Я не получил много времени, но чувствую, что моя игра, наконец, была вознаграждена, когда я получил шанс попасть в ростер. Так что был в ростере в 2020-м.

Если говорить про опыт, опыт с «Кливлендом» действительно подтвердил ту работу, которую я проделал. И, как сказал, в предсезонке играл хорошо, был частью команды, играл с командой. Просто у меня был только один вызов в 2020-м. Небольшой опыт с «Бостоном» в 2016-м: я был там на предсезонке и кэмпе, а потом меня отчислили, играл в Лиге развития.

Но да, помимо этих двух опытов, у меня было много разных кэмпов и приглашений в разные команды летом как свободному агенту, чтобы посмотреть, смогу ли я пробиться в состав.

Так что у меня был опыт с несколькими организациями, это дало мне понимание разных стилей баскетбола, всегда стараться держать холодную голову. Это был не очень длинный опыт, но ощущалось так, будто путь к этой возможности был очень длинным.

И, честно, это один из самых запоминающихся дней. Помню это как вчера, когда мне позвонили. Да, наверное, один из самых запоминающихся дней в моей карьере», — сказал Рэндольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

