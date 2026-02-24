«Очевидно, очень хороший баскетболист». Американский экс-игрок «Зенита» — о Егоре Дёмине

Защитник Ливай Рэндольф высказался о российском разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, отметив его высокий уровень и потенциал. Американец выразил надежду, что больше молодых российских игроков смогут повторить его путь и попасть в НБА.

«Да, я слышал о нём. Не видел его игры, но слышал, что он один из молодых российских талантов и получил возможность выступать в НБА.

Я точно посмотрю и постараюсь оценить. Очевидно, он очень хороший игрок. Он в НБА. И надеюсь, больше ребят смогут продолжать делать то же самое», — сказал Рэндольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

