Детройт Пистонс — Сан-Антонио Сперс, результат матча 24 февраля 2026, счет 103:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Лидер Востока НБА «Детройт» уступил «Сан-Антонио». У Вембаньямы и Каннингема — дабл-даблы
Комментарии

В ночь с 23 на 24 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Пистонс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 114:103.

НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
103 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Детройт Пистонс: Дюрен - 25, Каннингем - 16, Холланд - 15, Робинсон - 13, Рид - 10, Томпсон - 8, Дженкинс - 7, Леверт - 5, Харрис - 4, Сассер, Хаертер, Грин, Смит
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 28, Вембаньяма - 21, Шампани - 17, Касл - 16, Фокс - 10, Джонсон - 9, Харпер - 5, Брайант - 3, Барнс - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Уотерс III

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл, на его счету 28 очков, два подбора и четыре ассиста. Французский центровой гостей Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, в его активе 21 очко и 17 подборов, а также четыре результативных паса.

У «Детройта» дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Кейд Каннингем, на счету которого 16 очков и 10 ассистов, а также шесть подборов. Лучшим по очкам у «Пистонс» также с дабл-даблом стал центровой Джейлен Дюрен — 25 очков и 14 подборов, а также одна результативная передача.

Лидирующий в Восточной конференции НБА «Детройт» прервал пятиматчевую победную серию. Второй клуб в таблице Запада «Сан-Антонио» выиграл в девятый раз подряд.

