Лидер Востока НБА «Детройт» уступил «Сан-Антонио». У Вембаньямы и Каннингема — дабл-даблы

В ночь с 23 на 24 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Пистонс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 114:103.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл, на его счету 28 очков, два подбора и четыре ассиста. Французский центровой гостей Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, в его активе 21 очко и 17 подборов, а также четыре результативных паса.

У «Детройта» дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Кейд Каннингем, на счету которого 16 очков и 10 ассистов, а также шесть подборов. Лучшим по очкам у «Пистонс» также с дабл-даблом стал центровой Джейлен Дюрен — 25 очков и 14 подборов, а также одна результативная передача.

Лидирующий в Восточной конференции НБА «Детройт» прервал пятиматчевую победную серию. Второй клуб в таблице Запада «Сан-Антонио» выиграл в девятый раз подряд.