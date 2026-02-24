Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хьюстон Рокетс — Юта Джаз, результат матча 24 февраля 2026, счет 125:105, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Кевина Дюранта помог «Хьюстону» переиграть «Юту»
Комментарии

В ночь с 23 на 24 февраля мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 125:105.

НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2026, вторник. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
125 : 105
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Смит II - 31, Томпсон - 20, Дюрант - 18, Шенгюн - 16, Шеппард - 15, Исон - 11, Холидей - 7, Финни-Смит - 3, Окоги - 2, Капела - 2, Кроуфорд, Грин
Юта Джаз: Маркканен - 29, Сенсабо - 26, Кольер - 17, Филиповски - 13, Лав - 5, Кончар - 5, Бэйли - 4, Михайлюк - 3, Уильямс - 2, Уильямс Мл. - 1, Хинсон, Харклесс, Чьебв

Самыми результативными игроками матча стали тяжёлый форвард «Хьюстона» Джабари Смит II, на его счету 31 очко и девять подборов, а также тяжёлый форвард «Юты» Лаури Маркканен, в активе которого 29 очков, три подбора и два ассиста.

Лидер «Рокетс» лёгкий форвард Кевин Дюрант оформил дабл-дабл (18 очков, пять подборов и 12 результативных передач).

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android