Дабл-дабл Кевина Дюранта помог «Хьюстону» переиграть «Юту»

В ночь с 23 на 24 февраля мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 125:105.

Самыми результативными игроками матча стали тяжёлый форвард «Хьюстона» Джабари Смит II, на его счету 31 очко и девять подборов, а также тяжёлый форвард «Юты» Лаури Маркканен, в активе которого 29 очков, три подбора и два ассиста.

Лидер «Рокетс» лёгкий форвард Кевин Дюрант оформил дабл-дабл (18 очков, пять подборов и 12 результативных передач).