В ночь с 23 на 24 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли три матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 февраля:

«Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 103:114;

«Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 114:123;

«Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» — 125:105.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал тяжёлый форвард «Хьюстона» Джабари Смит II, на счету которого 31 очко и девять подборов.

Видео: Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд