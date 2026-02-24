Скидки
Результаты игрового дня НБА 24 февраля

В ночь с 23 на 24 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли три матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 февраля:

«Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 103:114;
«Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 114:123;
«Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» — 125:105.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал тяжёлый форвард «Хьюстона» Джабари Смит II, на счету которого 31 очко и девять подборов.

