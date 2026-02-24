Скидки
Джо Маззулла не ответил на уточняющий вопрос о Джейсоне Тейтуме

Комментарии

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла во время общения с прессой уклонился от прямого ответа на вопрос о состоянии здоровья лидера команды Джейсона Тейтума. Тренер предпочёл ответить красноречивым молчанием на вопрос об участии форварда в занятиях.

— Джейсон тренировался вчера?
— Он был на тренировке.

— Принимал ли он в ней какое-либо участие?
— (Продолжительное молчание в ответ).

Напомним, Тейтум продолжает восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в мае прошлого года в четвёртом матче второго раунда плей-офф с «Нью-Йорк Никс». Сейчас игроку 27 лет.

Новости. Баскетбол
