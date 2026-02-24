«Мы начинаем видеть, кто он такой». Легенда НБА Винс Картер высказался о Егоре Дёмине

Легенда НБА Винс Картер, возглавивший одну из команд на недавнем Матче восходящих звёзд, высоко оценил игру российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Специалист отметил уверенность спортсмена и его успешную адаптацию к североамериканской лиге.

«Самое впечатляющее и захватывающее — это уверенность Егора, его рост и понимание игры в НБА. Когда ты приезжаешь из Европы или колледжа, всегда требуется время на адаптацию, чтобы разобраться, как здесь всё устроено. Но сейчас мы видим, что месяц за месяцем он чувствует себя всё комфортнее. Мы начинаем видеть его настоящую игру, кто он такой, что может дать команде. Поэтому я лично позаботился, чтобы Егор был в моём составе», – сказал Картер на канале «Бруклина» в YouTube.

