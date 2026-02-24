Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА сообщили о проблемах в пути из Краснодара в Москву

В ЦСКА сообщили о проблемах в пути из Краснодара в Москву
Комментарии

ЦСКА вернулся в Москву из Краснодара после недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (92:63). Как информирует пресс-служба армейцев, из-за отмен и переносов рейсов команда не смогла вылететь по запланированному графику и провела в дороге больше времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
63 : 92
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 17, Мур - 12, Миллер - 8, Джонсон - 7, Квитковских - 6, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 1, Темиров, Ведищев, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Жан-Шарль - 19, Тримбл - 16, Уэйр - 9, Астапкович - 9, Кливленд - 8, Ухов - 8, Руженцев - 5, Чадов - 4, Курбанов - 4, Митрович - 4, Карпенко - 3, Антонов - 3

«Наша отдельная благодарность водителю автобуса железнодорожников Юрию Перочиннику, как настоящему солдату безоговорочно пожертвовавшему праздничным выходным ради важного для нас переезда. Спасибо всем причастным и с праздником!» — говорится в сообщении ЦСКА.

ЦСКА сейчас является лидером чемпионата с 26 победами при двух поражениях. «Локомотив-Кубань» располагается на четвёртой строчке (19 побед и 11 поражений).

Материалы по теме
Чемпионский уровень. ЦСКА учинил разгром в Краснодаре — «Локо» был ошеломлён
Чемпионский уровень. ЦСКА учинил разгром в Краснодаре — «Локо» был ошеломлён

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android