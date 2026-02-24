В ЦСКА сообщили о проблемах в пути из Краснодара в Москву

ЦСКА вернулся в Москву из Краснодара после недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (92:63). Как информирует пресс-служба армейцев, из-за отмен и переносов рейсов команда не смогла вылететь по запланированному графику и провела в дороге больше времени.

«Наша отдельная благодарность водителю автобуса железнодорожников Юрию Перочиннику, как настоящему солдату безоговорочно пожертвовавшему праздничным выходным ради важного для нас переезда. Спасибо всем причастным и с праздником!» — говорится в сообщении ЦСКА.

ЦСКА сейчас является лидером чемпионата с 26 победами при двух поражениях. «Локомотив-Кубань» располагается на четвёртой строчке (19 побед и 11 поражений).

