Фото: фанаты подготовили яркий баннер с Карри на футбольном матче в Саудовской Аравии

Болельщики «Аль-Хиляля» подготовили масштабный перформанс к матчу чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». На трибунах появилось огромное изображение звёздного разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, совершающего трёхочковый бросок.

Фото: пресс-служба «Аль-Хиляля»

Встреча 23-го тура Про-Лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттихадом» завершилась вничью. Хозяева вышли вперёд уже на пятой минуте благодаря голу Малкома, однако удержать преимущество не смогли. «Аль-Иттихад» отыгрался во втором тайме, установив окончательный счёт — 1:1.

Карри в этом сезоне НБА принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 27,2 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 4,8 передачи.

