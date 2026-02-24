Скидки
Фото: фанаты подготовили яркий баннер с Карри на футбольном матче в Саудовской Аравии

Болельщики «Аль-Хиляля» подготовили масштабный перформанс к матчу чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». На трибунах появилось огромное изображение звёздного разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, совершающего трёхочковый бросок.

Фото: пресс-служба «Аль-Хиляля»

Встреча 23-го тура Про-Лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттихадом» завершилась вничью. Хозяева вышли вперёд уже на пятой минуте благодаря голу Малкома, однако удержать преимущество не смогли. «Аль-Иттихад» отыгрался во втором тайме, установив окончательный счёт — 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Малком – 6'     1:1 Ауар – 53'    
Удаления: нет / Кадеш – 9'

Карри в этом сезоне НБА принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 27,2 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 4,8 передачи.

