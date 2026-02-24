Скидки
«Это выпад против чернокожих». Дюрант жёстко ответил на критику баскетбола в США

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о мнении, согласно которому уровень мирового баскетбола сравнялся с американским, а система подготовки в США уступает европейской. Спортсмен подчеркнул, что сборная США по-прежнему доминирует на международной арене, несмотря на разговоры о прогрессе других стран.

«Я только и слышу, что AAU (Amateur Athletic Union — любительская спортивная организация в США, через которую проходят юные игроки. — Прим. «Чемпионата») разрушает игру, европейцы всё делают правильно, в то время как американцы — нет. Всё это чушь собачья. Я умею читать между строк — это выпад в сторону чернокожих американцев. Мы контролируем этот вид спорта, и они устали от того, что мы это делаем. «Франция наступает вам на пятки». Серьёзно? Мы размазали этих парней», — приводит слова Дюранта ESPN.

Говорят, Дюрант жёстко прошёлся по бывшим партнёрам. Это опасно для его репутации
Говорят, Дюрант жёстко прошёлся по бывшим партнёрам. Это опасно для его репутации

Блогер не смог взять интервью у Дюранта после обмена в «Рокетс»:

