Юниор-баскетболист из США умер в 17 лет

Юниор-баскетболист из США умер в 17 лет
Джейден Бейли, 17-летний ученик и баскетболист школы Lebanon High School в Теннесси (США), скончался 19 февраля после нескольких лет борьбы с остеосаркомой — редкой формой рака костей. В августе прошлого года ему ампутировали левую руку, но это не помешало юноше продолжать играть за команду школы.

«Он всегда был вдохновением для команды, а его наследие будет жить вечно. Настоящий герой: мужественно боролся с болезнью и при этом дарил любовь и поддержку всем вокруг», — говорится в сообщении Wilson County Schools в соцсетях – школьном округе, которому подчиняется школа Lebanon High School.

Именитая американская баскетболистка умерла в 43 года

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

