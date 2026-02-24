Скидки
«Пришлось выгрызать матч». Роберсон указал, за счёт чего «Зенит» победил «Парму»

Комментарии

Форвард «Зенита» Андре Роберсон поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Бетсити Парма». Встреча проходила 22 февраля в Перми в напряжённой борьбе и завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга. Счёт матча — 84:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
78 : 84
Зенит
Санкт-Петербург
Бетсити Парма: Картер - 22, Свинин - 13, Адамс - 11, Сандерс - 11, Фирсов - 11, Шашков - 6, Егоров - 4, Ильницкий, Стафеев, Захаров
Зенит: Рэндольф - 20, Фрейзер - 18, Роберсон - 13, Мун - 11, Мартюк - 6, Узинский - 6, Жбанов - 5, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Щербенев, Емченко

— Игра стартовала тяжело, большую часть матча вы уступали, разница доходила до 12 очков. Что говорил вам тренер в такие моменты?
— По сути, тренер говорил нам продолжать придерживаться плана на игру, не отступать от него. Мы знали, что играем на выезде, поэтому нужно было держаться вместе. А затем — выйти и чётко выполнить установку, что мы и сделали. Нам пришлось буквально выгрызать этот матч. Понимали, что они играют дома, это отличная команда с замечательной поддержкой болельщиков. Но мы хорошо справились. Вышли, выполнили план, держались друг за друга и в итоге добились победы.

— В третьей четверти вы постепенно сократили отставание и впервые вышли вперёд. Что помогло вам переломить ход игры?
— Мы разобрались с персональными дуэлями, наладили «химию», стали лучше чувствовать ритм игры. Знаем, что в баскетболе всё строится на рывках и смене темпа, и нам удалось перехватить инициативу. У нас были трудности в защите, но несколько ключевых эпизодов остались за нами, после чего уже не оглядывались назад. Это было здорово. Мы боролись все вместе, именно так должны играть дальше, — приводит слова Роберсона пресс-служба «Зенита».

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

