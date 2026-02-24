Скидки
Патрик Беверли высказался после решения присяжных по делу о нападении на сестру

Патрик Беверли высказался после решения присяжных по делу о нападении на сестру
Бывший игрок НБА Патрик Беверли прокомментировал решение коллегии присяжных, которая отказалась предъявлять ему обвинения в деле по нападению на сестру. Ранее сообщалось, что баскетболисту грозило тюремное заключение.

Инцидент произошёл в ноябре 2025 года: по версии следствия, Беверли якобы ударил сестру и схватил её за шею из-за того, что она поздно вернулась домой. Однако после изучения доказательств присяжные, как сообщает AOL, вынесли постановление об отказе в предъявлении обвинения, подтвердив недостаточность улик для продолжения судебного преследования.

«Я глубоко благодарен за все мысли и молитвы о нашей семье. Мы должны продолжать защищать наших детей, особенно молодых девушек. Это испытание действительно сделало нашу семью сильнее. Спасибо за вашу постоянную поддержку и молитвы», — написал Беверли на своей странице в социальных сетях.

Патрик Беверли напал на сестру, душил и ударил её, названы подробности ареста — TMZ

Патрик Беверли посетил игру «Чикаго» и «Клипперс»:

