Стефену Карри интересно выступить на ОИ-2028 — инсайдер

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс рассказал, что 37-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, готов принять участие в ОИ-2028.

«Стеф Карри по-прежнему заинтересован в повторном участии в Олимпийских играх. К тому времени [к 2028 году] ему исполнится 40 лет, но посмотрите на него, Стеф — отличный снайпер.

Он — величайший снайпер всех времён. По какой причине вы не станете брать его к себе в команду? Карри ещё не вышел в тираж, скажем так», — приводит слова Спирса портал Clutch Points.