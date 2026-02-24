Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сильвен Франсиско категорично отреагировал на слухи о своём уходе из «Жальгириса»

Сильвен Франсиско категорично отреагировал на слухи о своём уходе из «Жальгириса»
Комментарии

28-летний разыгрывающий защитник литовского клуба «Жальгирис» француз Сильвен Франсиско категорично отреагировал на слухи о своём якобы соглашении с «Барселоной», о котором на днях сообщали ведущие европейские источники.

«Фейковые новости», — написал Франсиско на своей странице в социальной сети Х.

Представитель Франции в среднем за матч набирает 16,9 очка, делает 6,5 передачи, а также отдаёт 3,1 подбора.

Сильвен выступает на профессиональном уровне с 2017 года в Европе. Он играл за такие клубы, как французский «Париж», немецкая «Бавария» и другие. Баскетболист является чемпионом Литовской баскетбольной лиги в составе «Жальгириса».

Материалы по теме
Эксклюзив
Рэндольф высказался о возвращении в Евролигу после ухода из «Зенита»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android