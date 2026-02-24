Сильвен Франсиско категорично отреагировал на слухи о своём уходе из «Жальгириса»

28-летний разыгрывающий защитник литовского клуба «Жальгирис» француз Сильвен Франсиско категорично отреагировал на слухи о своём якобы соглашении с «Барселоной», о котором на днях сообщали ведущие европейские источники.

«Фейковые новости», — написал Франсиско на своей странице в социальной сети Х.

Представитель Франции в среднем за матч набирает 16,9 очка, делает 6,5 передачи, а также отдаёт 3,1 подбора.

Сильвен выступает на профессиональном уровне с 2017 года в Европе. Он играл за такие клубы, как французский «Париж», немецкая «Бавария» и другие. Баскетболист является чемпионом Литовской баскетбольной лиги в составе «Жальгириса».