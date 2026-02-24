Флэгг и Каннингем вошли в предположительный состав сборной США на ОИ-2028 по версии ESPN

Американский портал ESPN представил предположительный состав национальной команды США по баскетболу на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году.

Предположительный состав национальной команды США по баскетболу на ОИ-2028

1. Кейд Каннингем.

2. Энтони Эдвардс.

3. Джейсон Тейтум.

4. Кон Нуппель.

5. Скотти Барнс.

6. Амен Томпсон.

7. Тайриз Халибёртон.

8. Джейлен Уильямс.

9. Купер Флэгг.

10. Джейлен Дюрен.

11. Чет Холмгрен.

12. Бэм Адебайо.

Ранее стало известно, что четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Стефен Карри проявляет интерес к участию в ОИ-2028.