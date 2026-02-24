Джейлен Браун отреагировал на слова Леброна, который признал в нём претендента на MVP

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда, отреагировал на слова лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса, который назвал его претендентом на звание самого ценного игрока НБА (MVP).

«Я благодарен. Для меня большая честь участвовать в противостоянии «Бостон» — «Лейкерс». Для меня большая честь, что Леброн, которого, возможно, считают лучшим игроком в истории баскетбола, так высоко меня оценил. Поэтому я просто благодарен. Каждое утро я просыпаюсь с чувством благодарности и смирения», — приводит слова Брауна портал Hoopshype.