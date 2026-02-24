Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Шанс представлять США был бы для меня благословением». Каннингем — об участии в ОИ-2028

«Шанс представлять США был бы для меня благословением». Каннингем — об участии в ОИ-2028
Комментарии

24-летний разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» американец Кейд Каннингем поделился мыслями насчёт участия в составе национальной команды США в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые должны пройти в 2028 году.

«Я много работал и сейчас чувствую себя частью следующего поколения американских игроков. Поэтому возможность представлять США была бы для меня настоящим благословением. Но я не принимаю такие решения», — приводит слова Каннингема портал ESPN.

Ранее ESPN подготовил предположительный список участников сборной США для выступления на ОИ-2028.

Материалы по теме
Флэгг и Каннингем вошли в предположительный состав сборной США на ОИ-2028 по версии ESPN
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android