«Шанс представлять США был бы для меня благословением». Каннингем — об участии в ОИ-2028

24-летний разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» американец Кейд Каннингем поделился мыслями насчёт участия в составе национальной команды США в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые должны пройти в 2028 году.

«Я много работал и сейчас чувствую себя частью следующего поколения американских игроков. Поэтому возможность представлять США была бы для меня настоящим благословением. Но я не принимаю такие решения», — приводит слова Каннингема портал ESPN.

Ранее ESPN подготовил предположительный список участников сборной США для выступления на ОИ-2028.