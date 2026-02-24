«Он играет на другом уровне». Кевин Гарнетт назвал главного претендента на звание MVP НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Кевин Гарнетт назвал главного претендента на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026 НБА.

«На данный момент, как мне кажется, главным претендентом на звание MVP является Шей. Я говорю это без прикрас. Он играет на другом уровне. Вы просто не следили за «Оклахома-Сити», не обращали внимания на то, что делает Гилджес-Александер. Он снова в ударе и в среднем набирает 30 очков», — приводит слова Гарнетта портал Basketball Network.

