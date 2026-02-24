Скидки
«Он играет на другом уровне». Кевин Гарнетт назвал главного претендента на звание MVP НБА

«Он играет на другом уровне». Кевин Гарнетт назвал главного претендента на звание MVP НБА
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Кевин Гарнетт назвал главного претендента на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026 НБА.

«На данный момент, как мне кажется, главным претендентом на звание MVP является Шей. Я говорю это без прикрас. Он играет на другом уровне. Вы просто не следили за «Оклахома-Сити», не обращали внимания на то, что делает Гилджес-Александер. Он снова в ударе и в среднем набирает 30 очков», — приводит слова Гарнетта портал Basketball Network.

Ранее Кевин Гарнетт резко высказался об иностранцах и их влиянии на НБА.

«Воротит». Кевин Гарнетт резко высказался об иностранцах и их влиянии на НБА
