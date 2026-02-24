Скидки
Пэт Райли выразил разочарование тем, как одеваются современные тренеры клубов НБА

Комментарии

Президент команды «Майами Хит» американец Пэт Райли выразил сожаление насчёт того, как одеваются современные тренеры клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отойдя от ношения классических костюмов.

«Жаль, что они не вернулись к костюмам и галстукам. Думаю, зрители хотят видеть на трибунах человека, который выглядит, одевается и ведёт себя как лидер», — приводит слова Райли портал Basketball Network.

Райли известен как один из самых талантливых тренеров НБА за всю её историю. Является членом Зала славы баскетбола. Кроме того, трижды был назван тренером года лиги (сезон-1989/1990 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», сезон-1992/1993 в составе «Нью-Йорк Никс» и сезон-1996/1997 в составе «Майами Хит»).

