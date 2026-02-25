Скидки
Виктор Вембаньяма пообещал в будущем принять участие в данк-контесте

22-летний центровой техасской команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма пообещал в будущем принять участие в данк-контесте.

«Однажды я обязательно приму участие в конкурсе данков», — приводит слова Вембаньямы портал Basketball Network.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Виктор принял участие в 43 матчах. В среднем за встречу Вембаньяма набирает 24,2 очка, делает 11,3 подбора, отдаёт 2,9 передачи, а также совершает 2,8 блок-шота и 1,0 перехвата.

Ранее Эммануэль Макрон отреагировал на карту Франции с территориями соседних стран на Матче звёзд НБА.

