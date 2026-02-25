Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это проблема». Владимир Гомельский высказался об Алексее Шведе

«Это проблема». Владимир Гомельский высказался об Алексее Шведе
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о разыгрывающем казанского УНИКСа Алексее Шведе.

«Швед заканчивают свою активную карьеру. Вокруг него невозможно строить команду с прицелом на будущее. Это проблема. То есть использовать Шведа возможно только как чистого ролевика», — написал Гомельский.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Швед к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 9,4 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 6,7 передачи. Сейчас Алексею 37 лет.

Ранее Гомельский ответил на вопрос, стоит ли ЦСКА начинать перестройку состава.

Сейчас читают:
Владимир Гомельский ответил на вопрос, стоит ли ЦСКА начинать перестройку состава

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android