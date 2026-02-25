«Это проблема». Владимир Гомельский высказался об Алексее Шведе

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о разыгрывающем казанского УНИКСа Алексее Шведе.

«Швед заканчивают свою активную карьеру. Вокруг него невозможно строить команду с прицелом на будущее. Это проблема. То есть использовать Шведа возможно только как чистого ролевика», — написал Гомельский.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Швед к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 9,4 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 6,7 передачи. Сейчас Алексею 37 лет.

Ранее Гомельский ответил на вопрос, стоит ли ЦСКА начинать перестройку состава.

