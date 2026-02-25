Скидки
Жальгирис Каунас — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
21:00 Мск
Владимир Гомельский указал, какую позицию следует усилить ЦСКА

Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об актуальном составе московского ЦСКА.

«Надеюсь, что ЦСКА ищет игрока для укрепления передней линии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету армейцев 26 побед при двух поражениях.

В следующем туре регулярного чемпионата подопечные Андреаса Пистиолиса встретятся с клубом «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 6 марта в Нижнем Новгороде. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Главные спортивные новости дня:

