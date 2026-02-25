Чемпион НБА назвал рекорд, который никогда не будет побит

Бывший игрок НБА и чемпион лиги в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг поделился мнением о рекорде лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по набранным очкам. На момент заявления Тига в активе ветерана было 43 008 очков. Как считает Джефф, данное достижение в будущем никто не превзойдёт.

«Никто не будет достаточно здоров, чтобы побить этот рекорд. Просто подумайте об этом. Он оставался в отличной форме более 20 лет подряд. Кажется, был только один сезон, когда он пропустил много матчей из-за травмы голеностопа… когда только пришёл в «Лейкерс». В остальное время он был здоров на протяжении более 20 лет. Это безумие», — сказал Тиг на канале Club 520 Podcast в YouTube.

Отметим, что второй в списке лучших бомбардиров в истории НБА — легендарный Карим Абдул-Джаббар, набравший за карьеру 38 387 очков, а среди действующих игроков в топ-10 только Кевин Дюрант (31 945 очков) и Джеймс Харден (28 917).

