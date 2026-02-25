«Бруклин» продлил неудачную серию поражением от «Далласа», у Егора Дёмина три очка

В ночь с 24 на 25 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Даллас Маверикс». Гости выиграли встречу со счётом 123:114.

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина три очка, пять подборов и две результативные передачи. При игровом времени 28.04 Егор реализовал 1 из 7 бросков с игры (1 из 6 трёхочковых), дважды сфолил и выполнил один перехват. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «+3».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, в его активе 26 очков и три ассиста.

Это поражение стало для «Бруклина» пятым подряд в регулярном чемпионате НБА. «Даллас» выиграл второй матч кряду после серии из 10 проигранных.