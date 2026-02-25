«Голден Стэйт» без Карри и Батлера проиграл «Нью-Орлеану»

В ночь с 24 на 25 февраля мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:109.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Голден Стэйт» Де'Энтони Мелтон, на счету которого 28 очков, четыре подбора и три ассиста. Тяжёлый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 26 очков, добавив к ним шесть подборов.

Лидеры «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за травм.