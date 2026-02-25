Скидки
Главная Баскетбол Новости

Нью-Орлеан Пеликанс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 25 февраля 2026, счет 113:109, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» без Карри и Батлера проиграл «Нью-Орлеану»
Комментарии

В ночь с 24 на 25 февраля мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:109.

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 26, Бей - 18, Мюррей - 13, Пул - 12, Маткович - 10, Фирс - 8, Куин - 8, Макгауэнс - 7, Джордан - 6, Джонс - 5, Хоукинс, Луни
Голден Стэйт Уорриорз: Мелтон - 28, Муди - 24, Подзиемски - 16, Сантос - 15, Грин - 11, Пост - 6, Спенсер - 5, Пэйтон II - 4, Ричард, Леонс

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Голден Стэйт» Де'Энтони Мелтон, на счету которого 28 очков, четыре подбора и три ассиста. Тяжёлый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 26 очков, добавив к ним шесть подборов.

Лидеры «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за травм.

Комментарии
