Секулич назвал главное достижение в работе с «Зенитом»

Секулич назвал главное достижение в работе с «Зенитом»
Главный тренер сборной Словении по баскетболу Александр Секулич, ранее возглавлявший санкт-петербургский «Зенит» из Единой лиги ВТБ, поделился, какими успехами он особенно гордится, работая в российском клубе.

— Оглядываясь на период в «Зените», чем гордитесь больше всего?
— Хотя я проработал в «Зените» относительно недолго, горжусь тем фундаментом, который мы начали строить. У нас была новосформированная команда, а для создания сильной «химии», идентичности и структуры требуются время и терпение. Несмотря на множество травм, из-за которых мы были вынуждены постоянно корректировать игру на протяжении всего сезона, я считаю, что мы показывали хороший баскетбол.

Горжусь тем, что нам удалось справиться с трудностями и при этом продолжить развиваться как команда, — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Отставка была неожиданностью». Рассудительный Секулич оглядывается на период в «Зените»
Эксклюзив
«Отставка была неожиданностью». Рассудительный Секулич оглядывается на период в «Зените»
