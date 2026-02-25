Дабл-дабл Дончича и 21 очко Леброна не помогли «Лейкерс» уйти от поражения с «Орландо»

В ночь с 24 на 25 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Орландо Мэджик». Гости выиграли встречу со счётом 110:109.

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал тяжёлый форвард «Орландо» Паоло Банкеро, на счету которого 36 очков, 10 подборов и шесть ассистов.

Словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 22 очка, девять подборов и 15 результативных передач. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 21 очко, шесть подборов и четыре ассиста.