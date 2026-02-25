Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Орландо Мэджик, результат матча 25 февраля 2026, счет 109:110 регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Дончича и 21 очко Леброна не помогли «Лейкерс» уйти от поражения с «Орландо»
Комментарии

В ночь с 24 на 25 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Орландо Мэджик». Гости выиграли встречу со счётом 110:109.

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 110
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 22, Эйтон - 21, Джеймс - 21, Ривз - 18, Хатимура - 10, Кеннард - 9, Ларэвиа - 3, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Клебер, Тимме, Бафкин
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Бейн - 22, Картер - 20, Да Силва - 13, Блэк - 8, Ховард - 4, Вагнер - 4, Айзек - 3, Картер, Кэйн, Ричардсон, Битадзе, Пенда

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал тяжёлый форвард «Орландо» Паоло Банкеро, на счету которого 36 очков, 10 подборов и шесть ассистов.

Словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 22 очка, девять подборов и 15 результативных передач. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 21 очко, шесть подборов и четыре ассиста.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
