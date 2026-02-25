В ночь с 24 на 25 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 11 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 25 февраля:

«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:135;

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:94;

«Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс» — 114:123;

«Торонто Рэпторс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 107:116;

«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:98;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:109;

«Милуоки Бакс» — «Майами Хит» — 128:117;

«Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» — 99:131;

«Финикс Санз» — «Бостон Селтикс» — 81:97;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 121:124;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик» — 109:110.