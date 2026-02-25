Скидки
Жальгирис Каунас — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол

Экс-тренер «Зенита» Секулич рассказал, как провёл время после ухода из клуба

Комментарии

Главный тренер сборной Словении по баскетболу Александр Секулич, ранее возглавлявший «Зенит» из Единой лиги ВТБ, высказался о своём периоде работы в клубе из Санкт-Петербурга.

— Как для вас сложился период после ухода из «Зенита» — и в личном, и в профессиональном плане?
— Решение о смене тренера было принято клубом, и я полностью уважаю его. В профессиональном баскетболе такие решения являются частью бизнеса. Лично я использовал этот период, чтобы порефлексировать, перезарядиться и провести время с семьёй, что бывает сложно в ходе долгого сезона. Что касается профессионального плана, я подробно проанализировал наши игры, изучил различные ситуации и определил области, в которых могу продолжать совершенствовать свой подход и укреплять методологию.

Я не сомневаюсь в направлении, в котором мы строили команду, но всегда верю, что есть пространство для развития и повышения своего уровня. Сейчас полностью сосредоточен на следующей возможности и продолжении своего роста как тренера, — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

