Крис Пол рассказал, кого бы выбрал в свою команду — Дончича или Гилджес-Александера

40-летний экс-разыгрывающий защитник американец Крис Пол назвал лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера предпочтительнее звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

Ведущие спросили Пола, кого бы он выбрал для своей команды из двух разыгрывающих. Ответ прозвучал мгновенно в пользу Гилджес-Александера, с которым Пол играл вместе в «Оклахоме» в сезоне-2019/2020.

«Шей просто любил проводить время в зале. Он готов работать и следить за своим телом. И мне кажется, что в тот год, когда мы играли вместе, он начал понимать, что защита имеет значение. Тебе не обязательно быть элитным защитником, но, когда ты играешь в защите на команду, твоим партнёрам просто важно видеть, что звёзды реально стараются, реально пытаются играть в обороне», — приводит слова Пола издание The Sports Rush.