Александр Секулич ответил, был ли для него неожиданным уход с поста тренера «Зенита»

Главный тренер сборной Словении по баскетболу Александр Секулич, ранее возглавлявший «Зенит» из Единой лиги ВТБ, отреагировал на свою отставку.

— Расставание стало неожиданностью для многих. С вашей точки зрения, что привело к этому решению?

— Для меня это тоже было неожиданностью. Конечно, мы проиграли несколько матчей, но искренне верю, что мы двигались в правильном направлении. Самая важная часть сезона в баскетболе — это плей-офф, и я был уверен, что эта команда будет играть на гораздо более высоком уровне, когда это будет иметь наибольшее значение.

У нас был обновлённый состав, и на протяжении всей осени мы сталкивались с травмами у ключевых легионеров и ведущих российских игроков. В такой ситуации терпение и вера в процесс имеют решающее значение. С моей точки зрения, мы закладывали основу для более успешного выступления по мере продвижения, — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.