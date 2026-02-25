Дончич объяснил, почему не стал бросать победный трёхочковый в матче с «Орландо»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич взял на себя ответственность за поражение от «Орландо Мэджик» (109:110). В самой концовке словенец отказался от броска с дальней дистанции, хотя находился на открытой позиции.

За семь секунд до конца встречи «Лейкерс» проигрывали одно очко. Дончич получил мяч и, оказавшись открытым за дугой, не стал бросать, а сделал шаг вперёд и отдал передачу Леброну Джеймсу. Тот пробил из-под защиты, но не попал.

«Я знал, что был открыт, но подумал, что это слишком далеко. Попытался сделать шаг поближе и, наверное, должен был подобрать мяч и атаковать. Я просто увидел, что Леброн открыт, и не хотел терять мяч. У нас не было тайм-аутов. Думал, у него будет лучший момент. Но эта ответственность на мне», — приводит слова Дончича издание Basket News.

Несмотря на 22 очка, 15 передач и девять подборов, Дончич реализовал лишь 8 из 24 бросков с игры. Поражение отбросило «Лейкерс» на шестое место в Западной конференции с результатом 34-23. В ночь на пятницу команда сыграет на выезде с «Финикс Санз».