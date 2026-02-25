Скидки
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Дончич объяснил, почему не стал бросать победный трёхочковый в матче с «Орландо»

Дончич объяснил, почему не стал бросать победный трёхочковый в матче с «Орландо»
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич взял на себя ответственность за поражение от «Орландо Мэджик» (109:110). В самой концовке словенец отказался от броска с дальней дистанции, хотя находился на открытой позиции.

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 110
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 22, Эйтон - 21, Джеймс - 21, Ривз - 18, Хатимура - 10, Кеннард - 9, Ларэвиа - 3, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Клебер, Тимме, Бафкин
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Бейн - 22, Картер - 20, Да Силва - 13, Блэк - 8, Ховард - 4, Вагнер - 4, Айзек - 3, Картер, Кэйн, Ричардсон, Битадзе, Пенда

За семь секунд до конца встречи «Лейкерс» проигрывали одно очко. Дончич получил мяч и, оказавшись открытым за дугой, не стал бросать, а сделал шаг вперёд и отдал передачу Леброну Джеймсу. Тот пробил из-под защиты, но не попал.

«Я знал, что был открыт, но подумал, что это слишком далеко. Попытался сделать шаг поближе и, наверное, должен был подобрать мяч и атаковать. Я просто увидел, что Леброн открыт, и не хотел терять мяч. У нас не было тайм-аутов. Думал, у него будет лучший момент. Но эта ответственность на мне», — приводит слова Дончича издание Basket News.

Несмотря на 22 очка, 15 передач и девять подборов, Дончич реализовал лишь 8 из 24 бросков с игры. Поражение отбросило «Лейкерс» на шестое место в Западной конференции с результатом 34-23. В ночь на пятницу команда сыграет на выезде с «Финикс Санз».

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Дабл-дабл Дончича и 21 очко Леброна не помогли «Лейкерс» уйти от поражения с «Орландо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

