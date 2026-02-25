Скидки
Секулич: тренировать на высоком уровне сложно, будь то в клубе или в национальной команде

Главный тренер сборной Словении по баскетболу Александр Секулич, ранее возглавлявший «Зенит» из Единой лиги ВТБ, высказался о своей работе в национальной команде.

— В январе вы продлили контракт со сборной Словении. Насколько сложно было совмещать тренерские обязанности в клубе и в сборной?
— Для начала хочу уточнить, что я не подписывал новый контракт — мой договор с Федерацией баскетбола Словении действует до чемпионата мира 2027 года. В январе на заседании правления федерации было просто подтверждено моё назначение до окончания срока действия соглашения.

Тренировать на высоком уровне всегда сложно, будь то в клубе или в национальной команде. Поэтому в обоих случаях очень важно иметь сильный тренерский штаб. Мне повезло работать с прекрасными людьми, которые помогают обеспечивать стабильность и поддерживать высокие стандарты. Я не считаю, что работа в сборной в летний период негативно сказывается на моих клубных обязанностях.

Напротив, вижу в этом положительный момент. Работа в другой конкурентной среде, с топовыми игроками и решение международных задач придают новую энергию, что уже доказало свою полезность в предыдущие годы, — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

